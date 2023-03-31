ООН: Около половины российских военнопленных на Украине подвергались пыткам

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что около половины попавших в плен в ходе спецоперации на Украине российских военнослужащих подверглись пыткам и жестокому обращению со стороны бойцов украинской армии.

«Почти половина опрошенных российских военнопленных подверглись пыткам или плохому обращению», – сказал дипломат на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве (цитата по ТАСС). По его словам, большинство этих случаев произошли в скором времени после пленения. Дипломат отметил, что существенных доказательств жестокого обращения в постоянных местах содержания не выявлено.

Верховный комиссар при этом сообщил, что на Украине также пытали задержанных мирных жителей. Его сотрудники задокументировали 91 случай исчезновений людей и произвольных задержаний со стороны украинских сил безопасности.

«Из 73 жертв, которые мы опросили, 53% подверглись пыткам или плохому обращению, – сказал Тюрк. – Мы зарегистрировали 24 случая сексуального насилия со стороны украинского персонала, и в большинстве из этих случаев речь шла о применении сексуального насилия во время начальных этапов содержания под стражей».

Кроме того, Тюрк заявил, что ООН не обнаружила проявлений геноцида на Украине. По его словам, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности.

ООН ранее признала расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ военным преступлением. Независимая международная комиссия по расследованию событий на Украине зафиксировала ряд нарушений со стороны украинских солдат. Часть из них была квалифицирована как неизбирательные нападения, а два инцидента обозначены военными преступлениями, «когда российские военнопленные были застрелены, ранены и подвергнуты пыткам».

Как сообщал «Новый День», в начале февраля в интернете получил распространение видеоролик, запечатлевший как человек в форме ВСУ по-украински спрашивает пленного, из какого он подразделения, после чего, не получив ответа, стреляет в него. В ООН признали это видео подлинным. Кроме того, видео расстрела российских солдат украинскими военными было опубликовано и в ноябре 2022 года.

Москва, Наталья Петрова

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