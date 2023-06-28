Дроны со взрывчаткой атаковали приграничный КПП в Курской области

Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Суджа» в Курской области атакован с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на среду, 28 июня. Отмечается, что один из БПЛА был сбит огнестрельным оружием.

Никто не пострадал. На земле есть незначительные нарушения, говорится в сообщении. Подробности не уточняются.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Ранее сообщалось, что ночью 26 июня украинский беспилотник попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. По данным телеграм-канала Shot, БПЛА самолетного типа залетел на территорию предприятия, но не сдетонировал.

Курск, Наталья Петрова

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