В Мелитополе вновь прогремели взрывы – отработала ПВО

В Мелитополе утром прозвучали звуки взрывов. По предварительным данным, в городе сработала система противоздушной обороны. Об этом сообщила горадминистрация в своем телеграм-канале.

Позже оперативные службы подтвердили работу системы ПВО в Мелитополе – все ракеты, запущенные ВСУ по городу, сбиты, информирует РИА «Новости».

Надо отметить, что силы ПВО сработали в городе второй раз за сутки. Ночью украинские войска безуспешно попытались нанести удар по Мелитополю – все ракеты были перехвачены.

Мелитополь, Наталья Петрова

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