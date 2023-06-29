Лагерь в Амурской области закрыли после отравления 70 детей

В Амурской области прокуратура и Следственный комитет проводят проверку в связи с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере «Белые горы». Работа учреждения приостановлена.

По информации надзорного ведомства, 70 из 273 детей, отдыхающих в лагере, обратились в медицинский пункт с жалобами на боль в животе и рвоту. Пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора уточнила, что госпитализировано 8 детей. «Деятельность лагеря приостановлена. Дети разобщены, решается вопрос об их вывозе по домам», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в пищеблоке. Также выяснилось, что администрация и медперсонал лагеря не сообщали о случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди детей.

Следователи в рамках проверки оценят соблюдение санитарно-гигиенических требований при оказании услуг в лагере. «По результатам будет принято процессуальное решение», – отметили в региональном управлении СК РФ.

Ранее сообщалось, что вспышка кишечной инфекции зафиксирована в летнем лагере в Псковской области. Заболели 38 детей, из них 31 был госпитализирован. Учреждение закрыли.

Благовещенск, Наталья Петрова

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