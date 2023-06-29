Во Франции продолжились погромы после убийства подростка – задержаны 150 человек

Во Франции вторую ночь подряд продолжились погромы после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа. По последним данным, полицейские задержали 150 человек в ходе ночных беспорядков. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен в своих соцсетях.

«Ночь невыносимого насилия против символов республики: нападения на ратуши, школы и комиссариаты или их поджоги. 150 задержаний», – отметил министр. По данным СМИ, участники беспорядков забрасывали силовиков фейверками.

Минувшей ночью беспорядки и столкновения с полицией произошли в Тулузе, Лилле, Амьене, Лионе, Сент-Этьене, Дижоне, Клермон-Ферране, Ницце, Страсбурге и в пригороде французской столицы Нантере, где и застрелили подростка. В департаменте Эсон погромщики подожгли здание местного муниципалитета, в городе Женвилье и Ницце участники беспорядков атаковали комиссариат. В результате беспорядков сожжены десятки автомобилей.

В департаменте Валь-де-Марн около 20 человек в масках и капюшонах напали на тюрьму. Толпа молодых людей пыталась прорваться на территорию учреждения через пост охраны, используя фейерверки. Во время атаки сработала сигнализация. Прибывшие на место силы правопорядка остановили нападавших. Руководство тюрьмы связывает нападение с беспорядками, которые прокатились во Францию после гибели подростка от рук полицейского.

Напомним, во вторник, 27 июня полицейский застрелил в машине в пригороде Парижа Нантере 17-летнего подростка, нарушившего правила дорожного движения, после того, как тот отказался остановиться по требованию правоохранителя. В районе начались беспорядки, демонстранты обстреливали полицейских фейерверками, поджигали машины и мусорные баки.

Стрелявший полицейский арестован по подозрению в умышленном убийстве.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «необъяснимым и не имеющим оправдания». «Ничто не оправдывает смерть молодого человека», – заявил он журналистам. Глава Пятой республики в четверг созвал межведомственную кризисную группу в связи с насилием после убийства подростка полицейским.

Париж, Наталья Петрова

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