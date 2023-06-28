Во Франции вспыхнули беспорядки из-за убийства подростка полицейским

В пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего курьера. После чего в районе возникли беспорядки и столкновения протестующих с правоохранителями.

Подросток нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию. Тогда офицер достал пистолет и выстрелил в нарушителя. Прибывшие на место медики не смогли реанимировать пострадавшего, он скончался на месте.

В районе вспыхнули беспорядки, демонстранты обстреливали полицейских фейерверками, поджигали машины и мусорные баки. Силовики в ответ применили слезоточивый газ.

Виновного в убийстве офицера задержали. Он утверждает, что подросток оказывал сопротивление.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»