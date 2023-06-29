В Костроме пьяный водитель пытался сбежать от полицейских вплавь

В Костроме водитель, лишенный прав за вождение в нетрезвом виде, устроил гонки с полицией, сбил пешехода и пытался сбежать, переплыв реку, но был пойман. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Легковушка привлекла внимание сотрудников ГИБДД из-за опасного маневрирования. Водитель проигнорировал требование об остановке и хоте скрыться. В одном из районов города местные жители перегородили дорогу машинами, чтобы поймать дебошира, но тот не остановился, врезался в один из автомобилей и сбил пешехода.

Через некоторое время полицейские обнаружили преследуемую машину в кустах. Водитель и его пассажирка в этот момент находились на берегу реки Кострома. Когда нарушитель увидел правоохранителей, он попытался переплыть реку, но его нагнал инспектор и задержал уже на другом берегу.

Предположительно, мужчина пьяным сел за руль, ранее он уже был привлечен к ответственности за нетрезвое вождение и лишен прав. Сам задержанный отрицает все обвинения и заявляет, что в тот день он не садился в машину, а был на рыбалке.

Кострома, Зоя Осколкова

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