Брошенный россиянин пытался нанять киллера для любовника жены

В Тверской области мужчину задержали за организацию заказного убийства своего соперника. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 55-летняя жительница Бежецка оставила своего супруга и начала встречаться с другим мужчиной. Обиженный муж решил расправиться с соперником, наняв киллера.

Подыскать исполнителя убийства подозреваемый попробовал через своего знакомого, вскоре наемный убийца вышел на связь и взялся устранить любовника за 100 тысяч рублей. Оба сообщника обратились в правоохранительные органы и рассказали о намерениях злоумышленника.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация к приготовлению к убийству по найму). Во время передачи «киллеру» денег подозреваемого арестовали.

Тверь, Зоя Осколкова

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