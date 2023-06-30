ВСУ пытались ударить по Бердянску ракетами Storm Shadow

Украинские войска пытались атаковать Бердянск британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», – написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Рогов, силы ПВО России успешно отразили удар ВСУ еще на подступах к городу.

Ранее сообщалось, что в Бердянске в 8 часов утра прогремела серия взрывов – отработала система противоздушной обороны.

Москва, Наталья Петрова

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