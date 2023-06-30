Серия взрывов прогремела в Бердянске – сработала ПВО

В городе Бердянске Запорожской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Предварительно, сработала система ПВО, отметил он.

По информации местных телеграмм-каналов, взрывы прогремели в 8 часов утра.

«По предварительным данным, ПВО ВС РФ успешно отразило попытку нацистов нанести ракетный удар по мирному городу», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Накануне ВСУ дважды пытались нанести удар по Мелитополю – все ракеты были сбиты системой ПВО.

Мелитополь, Наталья Петрова

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