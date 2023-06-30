Брянское село попало под минометный обстрел ВСУ, есть повреждения

Украинские войска обстреляли из минометов приграничное село в Брянской области. Под удар попали Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.
Обошлось без пострадавших, но повреждения получили два жилых дома, уточнил он. На месте работают оперативные службы работают на месте.
Напомним, в ночь на 17 июня силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбкове Брянской области, уничтожив три беспилотника самолетного типа.
Брянск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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