Брянское село попало под минометный обстрел ВСУ, есть повреждения

Украинские войска обстреляли из минометов приграничное село в Брянской области. Под удар попали Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Обошлось без пострадавших, но повреждения получили два жилых дома, уточнил он. На месте работают оперативные службы работают на месте.

Напомним, в ночь на 17 июня силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбкове Брянской области, уничтожив три беспилотника самолетного типа.

Брянск, Наталья Петрова

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