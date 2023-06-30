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Пятница, 30 июня 2023, 12:30 мск

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Брянское село попало под минометный обстрел ВСУ, есть повреждения

Архив, фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска обстреляли из минометов приграничное село в Брянской области. Под удар попали Новые Юрковичи Климовского района. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Обошлось без пострадавших, но повреждения получили два жилых дома, уточнил он. На месте работают оперативные службы работают на месте.

Напомним, в ночь на 17 июня силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Новозыбкове Брянской области, уничтожив три беспилотника самолетного типа.

Брянск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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