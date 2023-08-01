Подросток устроил ДТП с пятью пострадавшими под Тюменью

Пять человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Тюменской области. Предварительно, виновником аварии стал 17-летний водитель без прав, сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария случилась в ночь на 1 августа 21-м км автодороги Исетское-Упорово. Подросток на «Ниве» съехал на встречную полосу и врезался в «Ниссан». Удар был такой силы, что отечественную легковушку выбросило с дороги.

«Ранены пять человек. Четверо госпитализированы: оба водителя, 19-летняя пассажирка «Нивы» и двое пассажиров «Ниссана» в возрасте 48 и 41 года», – пояснили в УГИБДД.

Сотрудники инспекции выясняют причины и обстоятельства аварии. Они отметили, что 17-летний подросток не имел права на управление транспортом.

В Геленджике семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками. Виновником аварии стал подросток без прав за рулем одной из машин.

Тюмень, Наталья Рязанова

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