В Индии упавший строительный кран раздавил 17 человек

Строительный кран упал на рабочих в Шахапуре Тане в индийском штате Махараштра. В результате 17 человек погибли, трое попали в больницу с травмами, передает телеканал NDTV.

ЧП случилось рано утром 1 августа при строительстве скоростной магистрали. Кран поднимал огромные фермы, которые должны были держать магистраль, но упал на рабочих. 17 человек погибли на месте от тяжелых травм. Еще трое выжили, но сильно травмированы, их отвезли в больницу.

По данным местной полиции, под завалами могут находиться еще до пяти человек. На месте аварии работают экстренные службы, дежурят медики.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших рабочих и пообещал им материальную помощь.

В Новосибирске строительный кран упал на припаркованные автомобили. В результате происшествия погибла крановщица.

Шахапур, Наталья Рязанова

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