Самарец зарезал трех человек из-за пьяной ссоры

Житель города Балашов Самарской области задержан по делу о тройном убийстве. Следователи подозревают, что он зарезал сожительницу, ее мать и соседа, с которыми повздорил во время застолья.

По данным полиции, вечером 31 июля 38-летний подозреваемый распивал спиртное вместе с 49-летней сожительницей, ее матерью 61 года и 58-летним соседом. Во время застолья подозреваемый поссорился с женщинами и бросился на них с ножом. Сосед пытался защитить одну из женщин и тоже попал под нож.

Тело 49-летней женщины нашли на земле рядом с домом, а в помещении – тела ее матери и соседа, рассказали в управлении Следственного комитета по Саратовской области. Подозреваемый скрылся с места преступления, но полиция быстро вычислила его личность и задержала мужчину. Предположительным убийцей оказался местный житель, ранее неоднократно судимый.

«Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Проводятся следственные действия. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения», – пояснили в СКР.

Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

В Амурской области 45-летний мужчина стал фигурантом дела об убийстве на почве ревности. Он застрелил из охотничьего ружья бывшую сожительницу и ее нового ухажера.

Балашов, Наталья Рязанова

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