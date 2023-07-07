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NewDayNews.ru

Пятница, 7 июля 2023, 10:34 мск

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Житель Приамурья застрелил бросившую его возлюбленную и ее нового сожителя

Фото: Pixabay

В Амурской области расследуют дело об убийстве на почве ревности. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено 2 июля в поселке Мадалан. Во время распития спиртных напитков 45-летний мужчина поссорился с сожительницей. Женщина объявила, что бросает его, и ушла к другому.

Ревнивец взял охотничье ружье и застрелил бывшую возлюбленную и ее нового избранника, а затем попытался скрыться в лесу. Через некоторое время, осознав содеянное, мужчина вернулся домой, где его и задержали.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Задержанный свою вину признал полностью. Теперь его судьбу решит суд.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,