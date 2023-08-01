В столичном регионе КНР 20 человек погибли из-за шторма «Доксури»

По меньшей мере 20 человек погибли, еще столько же числятся пропавшими без вести в столичном регионе Китая после тропического шторма «Доксури». В числе жертв непогоды спасавший людей пожарный и местный чиновник, выезжавший на оценку ущерба от шторма.

«Доксури» принес затяжные ливни в северо-восточную часть Китая. Власти Пекина сообщили об 11 погибших и 13 пропавших без вести. В соседнем городе Тяньцзин из-за угрозы наводнений эвакуировали 35 тыс. человек. В расположенной рядом провинции Хэбэй подтверждена смерть девяти человек, судьба еще шести неизвестная, они числятся пропавшими без вести, передает Reuters.

По данным South China Morning Post, в Пекине пожарный погиб во время спасательной операции. Также среди погибших городской чиновник, выехавший на место для осмотра повреждений от шторма. Издание отмечает, что ливни во время шторма были самыми сильными за 70 лет наблюдений за погодой в столице.

На Филиппинах как минимум 13 человек погибли, 20 пропали без вести в результате тропического шторма «Доксури». В Тайване шторм вызвал отключение электричества почти в 300 тыс. домов и задержку авиарейсов.

Пекин, Наталья Рязанова

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