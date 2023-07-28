На Филиппинах 13 человек стали жертвами тропического шторма «Доксури»

Как минимум 13 человек погибли, 20 пропали без вести в результате тропического шторма «Доксури» на Филиппинах. В Тайване шторм вызвал отключение электричества почти в 300 тыс. домов и задержку авиарейсов.

Тропический шторм «Доксури» прошелся по Филиппинам и двинулся в сторону Тайваня. Стихия принесла проливные дожди, которые вызвали оползни и наводнения. Порывистый ветер ломал и валил деревья, срывал крыши со зданий.

Филиппинские власти подтвердили смерть шести человек, еще семь случаев проверяются. Около 12 человек получили различные травмы, ими занимаются медики. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести. Общее число пострадавших от тайфуна достигло 502 782 человек. Почти 30 тыс. человек находятся в эвакуационных центрах, поскольку их дома в зоне риска наводнений.

В стране зарегистрировано 115 наводнений, повреждены 82 объекта инфраструктуры, передает телеканал GMA News.

По данным Reuters, «Доксури» уже добрался до юга Тайваня: ветер достигает скорости 155 км/ч, количество осадков в некоторых районах превысило метр.

Более 278 тыс. домов по всему Тайваню остались без света из-за повреждения линий передач. Повалены сотни деревьев. Задержаны более 200 внутренних и международных авиарейсов, железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем полностью остановлено.

Большинство организаций и частных офисов закрыты, жителей просят оставаться дома ради безопасности.

Манила, Наталья Рязанова

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