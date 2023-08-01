Самарский школьник готовил теракт в школе – СКР

Подросток готовился поджечь одну из школ в Самарской области, рассказали в управлении Следственного комитета по региону. Школьник насмотрелся роликов про террористов и купил зажигательную смесь.

По версии следствия, в 2022-2023 годах 15-летний подозреваемый оказался под впечатлением от видеозаписей, опубликованных в сети Интернет, показывающих нападения на учебные заведения. Он решил и сам совершить теракт «устрашающий население и создающий опасность гибели людей, а именно поджог школы».

Подросток стал изготавливать самодельное оружие, купил зажигательную смесь. Но довести замысел до конца не смог – в июле его задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти). Подростка отправили под домашний арест, а следователи продолжают собирать доказательства по делу.

В Краснодарском крае 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за подготовку к поджогу школы. Он изготовил самодельное оружие и зажигательную смесь.

Самара, Наталья Рязанова

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