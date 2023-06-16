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Пятница, 16 июня 2023, 11:09 мск

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На Кубани арестовали 15-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта

В Краснодарском крае 15-летний подросток хотел поджечь школу, а также изготавливал самодельное оружие. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Как установили следователи, проживающий в Армавире юноша «в целях устрашения населения» планировал поджечь одно из общеобразовательных учреждений города.

«Фигурант самостоятельно изготовил зажигательную смесь и принялся изготавливать самодельное оружие, которые хранил в хозяйственной постройке по месту своего проживания. 15 мая 2023 года его противоправная деятельность была пресечена правоохранителями», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). В отношении подростка судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Терроризм

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