Пассажирский теплоход налетел на пирс в Ульяновске

Пассажирский теплоход «Московский-20» врезался в стенку причала в речном порту Ульяновска. На борту судна находился 61 человек, один пострадал, сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Днем 1 августа теплоход совершал прогулочные рейсы по Волге. После одного из них судно налетело на причальную стенку в речном порту. На борту находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Один из пассажиров получил ушиб ноги, остальные не пострадали. Теплоход получил заметные повреждения.

СКР и Приволжская транспортная прокуратура проводят проверки инцидента. Следователи выясняют причины аварии, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Салехарде теплоход «Дельта» врезался в другое судно «Роман Ругин» и повредил его. Предварительно, капитан «Дельты» выбрал неверную траекторию движения судна по реке.

Ульяновск, Наталья Рязанова

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