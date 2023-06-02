Капитана теплохода, который врезался в судно в Салехарде, проверяют на алкоголь

Следователи назвали предварительную версию аварии с теплоходами на станции в Салехарде. Они уж побывали на месте и сделали выводы. Пока что специалисты склоняются к тому, что виновником является капитан «Дельты».

«В качестве основной версии происшествия рассматривается нарушение правил эксплуатации водного транспорта капитаном теплохода «Дельта», выразившегося в выборе неверной траектории движения судна по реке», – уточнили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, столкновение судов произошло вечером 1 июня. На момент ЧП пассажиров там не было. Однако теплоход (в правительстве его называют катер – прим.ред.) «Роман Ругин» получил повреждения. Его придётся ремонтировать и на рейс он не выйдет в течение недели.

Следователи из Следкома на транспорте добавляют, что в момент касательного удара на борту теплохода «Роман Ругин» находился один матрос.

«Работа следователей и криминалистов продолжается. Капитан теплохода «Дельта» направлен на медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. После проведения комплекса проверочных мероприятий и установление суммы ущерба, причинённого теплоходам, будет принято процессуальное решение», – говорится в материалах силовиков.

Напомним, следователи должны решить – стоит ли возбуждать уголовное дело. Проверку также проводит прокуратура.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»