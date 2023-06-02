Силовики проверяют обстоятельства столкновения теплоходов в Салехарде

Следователи и прокуратура занялись изучением столкновения теплоходов в Салехарде.

«Вечером 1 июня на 6,8 км реки Полуй в районе Салехарда при прохождении между земснарядом «Иртышский-504» и пассажирским причалом по касательной траектории теплоход «Дельта» задел пришвартованный теплоход «Роман Ругин», – уточнили в СУ СК Ямала.

У «Романа Ругина» выбиты 2 стекла и деформирована стойка, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, которая также проводит проверку по факту ЧП.

Следком на транспорте проверит, есть ли повод возбуждать дело по ст. 263 УК РФ, – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила.

Как поясняют силовики, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.

Теплоход придётся ремонтировать. «Катер «Роман Ругин» отправляется на ремонт, будет восстановлен в течение недели. Для обеспечения транспортной доступности, пассажирам предлагается воспользоваться альтернативным машрутом «Березов-Салехард-Мужи и обратно», – говорится в сообщении департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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