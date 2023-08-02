Самолет с 146 людьми на борту столкнулся со стаей птиц под Иркутском

Самолет Airbus А320 при вылете из аэропорта Иркутска столкнулся со стаей птиц. Из-за ЧП рейс был прерван, рассказали в пресс-службе Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 2 августа. Самолет следовал рейсом Иркутск-Якутск со 140 пассажирами, в том числе 16 детьми, и шестью членами экипажа на борту. Во время разбега самолет столкнулся со стаей птиц. Командир решил прервать взлет, и самолет вернулся на стоянку.

«Посадка произведена благополучно, никто не пострадал. Проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», – добавили в ведомстве.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует, как оказывают услуги пассажирам с пострадавшего рейса и обеспечивается орнитологическая безопасность полетов.

В Новосибирске самолет совершил вынужденную посадку из-за птицы, которая врезалась в борт при взлете. Борт летел из Новокузнецка в Москву с 156 пассажирами на борту.

Иркутск, Наталья Рязанова

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