В Новосибирске экстренно приземлился самолет из-за попадания птицы в фюзеляж

В Новосибирске самолет совершил вынужденную посадку из-за птицы, которая врезалась в борт при взлете. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился с лайнером Аэробус А 321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшим рейс Новокузнецк – Москва (Шереметьево). При наборе высоты в фюзеляж врезалась птица, капитан судна принял решение сесть в аэропорту Новосибирска.

На борту в момент ЧП находилось 156 пассажиров, среди которых 13 детей. Самолет благополучно приземлился.

«Сотрудники Новокузнецкой транспортной прокуратуры в аэропорту вылета организовали проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», – сообщили в надзорном ведомстве.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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