Гидросамолет разбился в Красноярском крае

Частный гидросамолет с двумя людьми на борту разбился в городе Дудинка Красноярского края. Оба человека в самолете погибли.

Гидросамолет взлетал с акватории реки Дудинка в районе промзоны Лесобиржа, но внезапно потерял высоту и рухнул на землю. От удара самолет загорелся, на место выехали сотрудники краевого главка МЧС и справились с огнем. В МЧС подтвердили, что оба человека на борту погибли.

Судя по опубликованным спасателями кадрам, самолет развалился от удара о землю. От него остались отдельные части, и те повреждены огнем.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства и причины аварии. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в ведомстве.

В Московской области упал легкомоторный самолет Як-52. Повреждений на земле нет, погибли два человека, которые были на борту.

Красноярск, Наталья Рязанова

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