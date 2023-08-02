В США 56 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Автобус с туристами перевернулся около Гранд-Каньона в американском штате Аризона. В результате один человек погиб, 56 пострадали, передает Reuters.

Авария случилась недалеко от парковки. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и от силы удара опрокинулся. В результате один человек погиб. Восемь получили серьезные травмы, их доставили в больницы вертолетом. У остальных пострадавших оказались неопасные раны, их отвезли в больницы наземным транспортом.

В Нью-Йорке городской автобус столкнулся на перекрестке с двухэтажным автобусом, полном туристов. Пострадали более 70 человек, 35 отправлены в больницу.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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