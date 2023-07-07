В США более 70 человек пострадали в ДТП с автобусами

Два автобуса столкнулись на перекрестке в американском Нью-Йорке. Пострадали более 70 человек, 35 отправлены в больницу, передает ABC New.

Авария случилась в районе Манхэттен около 19:00 часов. Рейсовый автобус столкнулся с двухэтажным автобусом, полном туристов. От удара двери туристического транспорта заклинило, и людей со второго этажа пришлось доставать через окна.

Порядка 36 человек после аварии отвезли в больницы, еще 35 пострадавшим помощь оказали на месте. Погибших не было, и все травмы были неопасными для жизни, отметили в пожарном департаменте города. Водителя туристического автобуса тоже отвезли в больницу, второй водитель не пострадал.

На перекрестке в центре Челябинска столкнулись два автобуса. Никто серьезно не пострадал.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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