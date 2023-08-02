Ребенок утонул в коллекторе под Новосибирском

Девятилетний мальчик провалился в коллектор и утонул в поселке Кудряшовский Новосибирской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку инцидента.

Около 16:00 часов 1 августа школьник свободно прошел на стройплощадку, где рабочие подключали объект к общей системе водоотведения. Они самовольно проделали дыру в камере канализационного коллектора и оставили ее не закрытой. Мальчик забрался в коллектор и через дыру упал в воду, где и утонул.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура области взяла ход расследования на контроль и начала собственную проверку для оценки соблюдения норм безопасности при проведении строительных работ и при профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

В Челябинской области пятилетняя девочка провалилась в коллектор с арматурой. Девочка ранена, прокуратура провела проверку.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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