Спасатели сняли с Казбека иностранного туриста с травмой

Спасатели сняли в Казбека в Северной Осетии иностранного альпиниста с травмой. За ним пришлось подниматься на высоту 3500 метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пострадавшем передали петербургские туристы, понимавшиеся на Казбек. Они нашли травмированного иностранца на высоте порядка 3500 м. МЧС отправило к пострадавшему вертолет Ми-8 с сотрудниками Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Еще одна группа спасателей отправилась к пострадавшему пешком.

Группе на вертолете удалось найти травмированного альпиниста раньше коллег, двигавшихся по наземному маршруту. «Вертолет Ми-8 завис над местом, спасатели на лебедке спустились вниз и подняли пострадавшего на борт. Травмированный транспортирован в пригород Владикавказа и передан врачам», – говорится в сообщении МЧС.

В районе Фишт-Оштеновского массива спасатели на вертолете сняли туриста с высоты 1600 метров и доставили в больницу в Сочи. Во время похода по горам у мужчины началась почечная колика.

Гизель, Наталья Рязанова

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