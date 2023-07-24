Спасатели сняли с высоты 1600 метров туриста с почечной коликой

Спасатели на вертолете сняли туриста с высоты 1600 метров и доставили в больницу в Сочи. Во время похода по горам у мужчины началась почечная колика, рассказали в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Житель Сочи отправился в район Фишт-Оштеновского массива. Но после купания в озере у него началась почечная колика. У мужчины были таблетки от боли, но в этом случае он предпочел обратиться к врачу. И вызвал спасателей.

«Спасатели и медик ЮРПСО МЧС России бортом вертолета Ка-32 вылетали для эвакуации туриста с горного приюта, находящегося на высоте 1600 метров над уровнем моря. Требовалась срочная эвакуация в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что мужчина шел вместе с группой туристов из Лаго-Наки через приют Фишт в сторону села Бабук-Аул. Маршрут не был зарегистрирован.

В Красноярском крае турист сломал ногу во время похода в горы. Его пришлось эвакуировать на вертолете в сопровождении врача.

Сочи, Наталья Рязанова

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