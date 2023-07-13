МЧС на вертолете вывезло из горной местности туриста со сломанной ногой

Турист сломал ногу во время похода в горы в Красноярском крае. Его пришлось эвакуировать на вертолете, сообщила пресс-служба МЧС России.
Тургруппа из 11 человек шла по маршруту в природном парке Ергаки. Один из мужчин сломал ногу и больше не мог путешествовать с остальными. МЧС отправило за ним вертолет, чтобы доставить в больницу Абакана.
Туристы зарегистрировали свой маршрут, поэтому спасателям не пришлось долго искать их в горах. По данным геолокации вертолет подлетел максимально близко. Вся операция заняла мене трех часов.
Спасатели в Северной Осетии около двух суток добирались до сорвавшихся с горного гребня альпинистов. Всех трех нашли живыми, им оказали помощь.
Красноярск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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