МЧС на вертолете вывезло из горной местности туриста со сломанной ногой

Турист сломал ногу во время похода в горы в Красноярском крае. Его пришлось эвакуировать на вертолете, сообщила пресс-служба МЧС России.

Тургруппа из 11 человек шла по маршруту в природном парке Ергаки. Один из мужчин сломал ногу и больше не мог путешествовать с остальными. МЧС отправило за ним вертолет, чтобы доставить в больницу Абакана.

Туристы зарегистрировали свой маршрут, поэтому спасателям не пришлось долго искать их в горах. По данным геолокации вертолет подлетел максимально близко. Вся операция заняла мене трех часов.

Спасатели в Северной Осетии около двух суток добирались до сорвавшихся с горного гребня альпинистов. Всех трех нашли живыми, им оказали помощь.

Красноярск, Наталья Рязанова

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