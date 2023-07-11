Сорвавшихся альпинистов нашли живыми в Северной Осетии

Спасатели в Северной Осетии нашли сорвавшихся на перевале Комлагат альпинистов. Все трое живы, сообщило МЧС России.

Первая группа спасателей вышла к точке геолокации пропавших альпинистов. «Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь. В ближайшее время спасатели начнут спуск пострадавших с высоты пешим порядком», – рассказали в министерстве.

Сотрудникам МЧС пришлось добираться к сорвавшимся альпинистам по горам с перепадом высот почти в два километра. Они прошло около 10 км под дождем и в туман. Вторая группа пока не добралась до места.

В МЧС отметили, что на пешем маршруте встречаются сыпучие участки, туристам вместе со спасателями предстоит преодолеть скалы и ледник, перейти реку.

Накануне трое альпинистов сорвались с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику на глубину около 300 метров. На поиски отправились 17 спасателей и три единицы техники МЧС России, 20 добровольцев из альпинистского клуба. Спасатели пошли разными маршрутами, разделившись на две группы.

Владикавказ, Наталья Рязанова

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