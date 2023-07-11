В Северной Осетии МЧС выслало спасателей на поиск сорвавшихся альпинистов

МЧС России отправило усиленную группировку для спасения трех альпинистов, пропавших на перевале Комлагат в Северной Осетии. В поисково-спасательной операции участвуют уже 17 человек, сообщила пресс-служба министерства.

Накануне группа из шести туристов вышла по маршруту в сторону поселка Чми. Три человека упали с гребня перевала Комлагат и скатились по леднику на глубину около 300 метров. МЧС удалось получить геолокацию пропавших альпинистов, они находятся на северном склоне.

Группа из 13 спасателей разделилась, чтобы зайти со стороны села Нар, долины реки Льядон и со стороны селения Верхний Мизур. Но первой группе пришлось вернуться на базу.

Утром на поиски туристов вышли еще четыре спасателя из Владикавказа в сторону Бадского ущелья. Также четыре человека выдвинулись из поселка Нар в село Верхний Мизур, откуда начнут пешее восхождение по северному склону перевала Комлагат.

«Со вчерашнего дня в пути к пострадавшим альпинистам находятся девять спасателей, включая врача-травматолога. Всего к поискам привлечены 17 спасателей и три единицы техники МЧС России, 20 добровольцев из альпинистского клуба пострадавших туристов», – рассказали в МЧС.

Пеший маршрут до места нахождения туристов займет около двух суток. При благоприятных погодных условиях к поискам будет привлечен вертолет МИ-8 МЧС России.

Владикавказ, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»