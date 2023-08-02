СКР задержал самарца, чей катер порезал ноги девочке

Правоохранители нашли и задержали мужчину, управлявшего катером, от которого пострадала школьница в Самаре. Подозреваемым оказался 60-летний местный житель, сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Мужчина скрылся с места происшествия на реке Сок 30 июля. Он прошел на катере слишком близко к купающимся людям. Винтом катера школьнице поранило обе ноги. Девочку доставили в больницу, а полиция занялась розыском владельца катера.

«1 августа установлено лицо, управлявшее катером. Им оказался 60-летний житель Самары, который задержан следователем СКР. Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей», – пояснили в ведомстве.

Расследование ведется по ч. 1.1. ст. 263 УК РФ, о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Самара, Наталья Рязанова

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