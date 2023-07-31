В Самаре девочке перерубило ноги винтом катера

Школьница попала в больницу с травмами ног после купания в реке Сок в Самарской области. Ребенок попал под винт катера, пролетевшего по воде мимо. Управлявший катером человек скрылся, его ищет полиция.

Вечером 30 июля 12-летняя девочка купалась в реке в селе Малая Царевщина Красноярского района. Проходивший мимо катер задел винтом ее ноги и скрылся, не оказав пострадавшей никакой помощи, сообщили в Центральном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Девочку в тяжелом состоянии привезли в больницу. Она потеряла много крови, и врачам пришлось побороться за ее жизнь. На правой и левой голени сильные травмы, но пока врачи не говорят об ампутации ног.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Следователи допрашивают свидетелей и ищут того, кто управлял катером.

Самара, Наталья Рязанова

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