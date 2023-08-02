В Южной Корее 23 человека умерли из-за аномальной жары

Порядка 23 жителей Южной Кореи умерли из-за аномальной жары. Это втрое больше числа жертв высоких температур, чем в прошлом году, передает агентство «Рёнхап».

С 20 мая по конец июля зарегистрирован 21 случай смерти, вызванной перегревом. Но 1 августа по тем же причинам умерли еще два человека. Большинство погибших – пожилые люди, многие в дневное время работали на улице.

1 августа южнокорейские власти впервые за четыре года повысили до максимального четвертого уровня предупреждение о жаре. Синоптики предупредили, что в стране как минимум три дня дневная температура будет повышаться до +38 градусов.

В Японии только за одну неделю в июле 3 964 человека попали в больницу с тепловым ударом. Воздух в некоторых частях страны прогревался до +39 градусов. Более половины пострадавших – пожилые люди.

Сеул, Наталья Рязанова

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