Почти 4000 японцев попали в больницу с тепловым ударом из-за жары

В Японии по крайней мере 3 964 человека попали в больницу с тепловым ударом за неделю с 3 по 9 июля. Синоптики предупредили, что жаркая погода с температурами до +39 градусом в стране сохранится.

За первую неделю июля от тепловых ударов пострадали на 737 человек больше, чем неделей ранее. Более половины из четырех тысяч пострадавших – пожилые люди, передает ТАСС.

Японское метеоагентство и министерство окружающей среды предупредили, что температура воздуха продолжит расти. Риск теплового удара увеличится в Токио, Сайтаме, Тибе, Канагаве, Яманаси, Нагано, Сидзуоке, Аити, Мие, Осаке, Хиого, Вакаяме. Подобные предупреждения также были выпущены для префектур Хиросима, Токусима, Кагава, Эхимэ, Коти, Нагасаки, Кумамото, Миядзаки, Кагосима и Окинава, передает телеканал NHK.

Жителей и гостей страны призвали пользоваться кондиционерами и не выходить на улицу в самое жаркое время. Гражданам также рекомендовали пить больше воды, даже когда они не ощущают жажду.

По южным районам Уральского федерального округа, Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областей России прошла волна аномальной жары. Столбик термометра поднимался выше отметки в 40 градусов. МЧС даже предупредило о повышенном риске аварий, поскольку слишком сильная жара деформирует железнодорожное полотно.

Токио, Наталья Рязанова

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