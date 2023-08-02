В детском лагере на Камчатке физрук привязал школьника к кровати и избил

Физрук и вожатые детского лагеря «Металлист» на Камчатке подозреваются в издевательствах над 15-летним воспитанником. В соцсети попала видеозапись того, как подросток связанным лежит на кровати и кричит.
Предварительно, несколько подростков очень громко веселились в комнате для мальчиков перед отбоем. На шум пришли 27-летний инструктор по физподготовке и несколько вожатых. Они привязали одного из ребят к кровати и несколько раз ударили по голове.
Во время опроса физрук сказал, что поступил так «ради шутки». После инцидента его уволили в связи с нарушением трудовой дисциплины.
Следственный комитет начал доследственную проверку случившегося. Глава СКР Александр Бастрыкин уже запросил у краевого управления ведомства доклад о предварительных итогах проверки и выясненных обстоятельствах.
Прокуратура намерена оценить соблюдение руководством детского лагеря требований законодательства об организации отдыха и оздоровления детей. Ведомство также поставило на контроль ход проверки СКР.
В Анапе рецидивист забрался в детский лагерь и приставал к девочкам. От его действий пострадали четыре ребенка в возрасте 10-12 лет.
Елизово, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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