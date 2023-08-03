В Приамурье бешеный барсук укусил школьника

Дикий барсук забежал во двор частного дома в селе Амурской области и укусил 13-летнего мальчика. Специалисты выявили у животного бешенство и закрыли село на карантин.

«Карантин по бешенству установлен в селе Калинино Михайловского района. Особо опасное заболевание было выявлено у дикого барсука. Животное пришло на территорию села, зашло на частное подворье и укусило мальчика», – рассказали в пресс-службе управления ветеринарии по региону.

Мальчику оказали медицинскую помощь и сделали прививку от бешенства. Специалисты проверили всех домашних и сельскохозяйственных животных, повторили курс прививок тем, у которых заканчивался срок действия вакцины от 2022 года.

В Челябинской области бешеный еж покусал ребенка и взрослого в садовом товариществе. Животное забрело на участок, а когда люди попытались его накормить, укусило обоих.

Калинино, Наталья Рязанова

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