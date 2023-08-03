Два брянский села частично остались без света после обстрела ВСУ

Украинские боевики обстреляли территорию Климовского района в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате два села частично остались без электричества.

«ВСУ совершили обстрел села Соловьевка. Пострадавших нет. Частично нарушено энергоснабжение населенных пунктов Соловьевка и Каменский хутор», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Богомаз заверил, что ремонтные работы уже ведутся, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Брянск, Наталья Рязанова

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