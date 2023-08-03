Под Новосибирском опрокинулась яхта с людьми на борту

Яхта с пассажирами перевернулась и затонула в водохранилище под Новосибирском. На борту были шестеро взрослых и двое детей, никто не пострадал.

2 августа десантники с семьями отмечали День ВДВ на моторной яхте «Тримаран». Но в самый разгар прогулки судно начало набирать воду, а потом перевернулось. Люди оказались в воде, их подобрали и переправили на берег другие отдыхающие на катерах.

«По предварительным данным, причина затопления судна – не закрученные сливные пробки в трюме. Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта)», – сообщили в Восточном МСУ на транспорте Следственного комитета.

Прокуратура тоже заинтересовалась инцидентом и намерена дать оценку действиям судоводителя и органов МЧС России по профилактике правонарушений на водном транспорте, пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

На Камчатке лодка с рыбаками перевернулась, когда они ставили невод. Из десяти человек до берега доплыли девять, один погиб.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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