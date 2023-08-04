В Дагестане ребенок и двое взрослых погибли в ДТП с грузовиком

Ребенок и двое взрослых погибли в аварии с иномаркой и грузовиком в Кизляре. Легковушка буквально влетела под «КамАЗ», рассказали в пресс-службе МВД Дагестана.

Авария случилась вечером 3 августа на автодороге Ставрополь-Моздок-Кизляр. Водитель «Dodge» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там машина врезалась в «КамАЗ» и частично ушла под грузовик. Все пассажиры иномарки, включая ребенка, погибли на месте.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства аварии. Прокуратура республики взяла ход проверки на контроль.

На Кубани двое взрослых и двое детей погибли в аварии с грузовиком. Еще одного ребенка с травмами бригада скорой отвезла в больницу.

Кизляр, Наталья Рязанова

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