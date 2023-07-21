На Кубани четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Двое взрослых и двое детей погибли в аварии на трассе в Славянском районе Кубани. Еще одного ребенка с травмами бригада скорой отвезла в больницу, рассказали в краевом главке МВД.

Авария случилась около 13:00 часов на 101-м км автодороги А-289 «Краснодар-Темрюк». Предварительно, автомобиль Volkswagen вылетел на встречную полосу, въехал в ограждение на обочине и врезался в грузовик с песком.

Водитель грузовика остался цел. В легковушке погибли четверо: двое взрослых, двое детей 11 и 13 лет. Еще один пострадавший, 10-летний ребенок, дожил до приезда скорой. Им занимаются врачи.

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

В Брюховецком районе Краснодарского края фура выехала на встречную полосу и врезалась в туристический автобус. Два человека погибли, восемь с травмами попали в больницу.

Славянск, Наталья Рязанова

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