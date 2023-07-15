СКР заберет дело об автобусной аварии с двумя жертвами на Кубани

Два человека погибли, восемь попали в больницу после аварии с туристическим автобусом в Брюховецком районе Краснодарского края. В связи с общественным резонансом Следственный комитет намерен забрать материалы проверки инцидента и проводить расследование самостоятельно, сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства.

По данным следствия, утром 15 июля на 91-м км автодороги Краснодар-Ейск 54-летний водитель фуры «Ман» выехал на полосу встречного движения. Там он боком врезался в автобус, перевозивший туристов из Тулы в Анапу. От удара металлические элементы тента грузовика проткнули борт автобуса и вошли в салон.

В автобусе находился 41 человек, в их числе девять детей. В результате ДТП два человека погибли, 12 обратились за медицинской помощью. В ГУ МВД по Краснодарскому краю уточнили, что пострадали 17 человек, восьми потребовалась госпитализация.

«На данный момент восемь госпитализированы, детей среди них нет. Двое погибших. Информация о третьем погибшем еще не подтвердилась», – говорится в сообщении полиции. По данным МЧС, госпитализированы девять человек, в их числе ребенок.

Участников ДТП, которые не пострадали, отправили в пункт временного разменного размещения. С ними работают психологи МЧС, сообщили в министерстве. Решается вопрос обеспечения транспортом пассажиров, которые могут продолжать путешествие.

В связи с общественным резонансом СКР решил забрать у полиции материалы проверки по факту ДТП и самостоятельно проводить расследование. Инициирован вопрос передачи всех документов. Прокуратура поставила ход проверки инцидента на контроль и начала собственную проверку.

Краснодар, Наталья Рязанова

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