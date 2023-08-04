Тувинец убил новорожденного сына ударом об пол назло сожительнице

Житель Кызыла стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Мужчина с такой силой бросил новорожденного сына об пол, что малыш умер, рассказали в управлении Следственного комитета по Республике Тува.

О смерти младенца сообщили сотрудники реанимации местной больницы. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, утром 2 августа подозреваемый поругался с сожительницей и в пылу ссоры выхватил ребенка из рук матери и бросил на пол. В первый раз женщину успела поймать малыша, но мужчина повторил свою выходку, и ребенок упал на пол.

Скорая довезла малыша живым до больницы, но несмотря на усилия врачей через сутки ребенок умер от травм.

«Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В суд направлены материалы для заключения под стражу», – пояснили в СКР.

Москвичка убила собственного ребенка сразу же после родов, а затем оставила тело на пустыре. Тело младенца нашли прохожие, возбуждено уголовное дело.

Кызыл, Наталья Рязанова

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