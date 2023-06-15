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Четверг, 15 июня 2023, 11:51 мск

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Москвичка убила новорожденного ребенка и оставила его тело на пустыре

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по г. Москве

Москвичка убила собственного ребенка сразу же после родов, а затем оставила тело на пустыре. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, женщина 1981 года рождения, являясь матерью новорожденного ребенка, сразу же после родов совершила его убийство. После этого она поместила тело младенца в картонную коробку и оставила на участке местности, расположенном на улице Яворки в Новой Москве», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В СК добавили, что сейчас фигурантка находится в больнице. Следственные действия с ней будут проводиться после предоставления медицинской помощи.

Накануне пресс-служба прокуратуры Москвы сообщала, что по утверждению женщины, у нее 8 июня произошла потеря беременности на сроке 20 недель и она похоронила погибший плод.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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