До шести человек выросло число погибших под оползнем в Грузии

Спасатели нашли тела еще четырех погибших в результате оползня, сошедшего на курортный поселок Шови в Грузии. Общее число погибших увеличилось до шести человек, пишет портал News-Georgia со ссылкой на грузинское МВД.

Судьба еще 31 человека остается неизвестной, среди них дети. Замглавы Департамента по связям с регионами Мераб Гамкрелидзе уточнил, что порядка 50 человек числятся пропавшими без вести – родные не могут с ними связаться после ЧП.

На 11:00 часов 4 августа с места происшествия эвакуированы 210 человек, среди них много детей. Людей вывозят вертолетами, потому что оползень повредил дороги и мосты. Повалены опоры ЛЭП, в районе зарегистрированы перебои с электричеством и связью.

По данным портала, спасатели нашли пропавшую группу геологов в лесу, все живы. Еще несколько человек нашли ночью – они смогли сами выбраться на безопасное место.

Поисково-спасательная операция продолжается. Поиски осложнены тем, что оползень принес очень большой слой грязи, приходится привлекать технику. Местные жители помогают искать выживших, у многих в поселке жили работали их родственники.

Оползень сошел около 15:15 часов 3 августа. В это время большинство отдыхающих были на прогулке, поэтому коттеджи, куда пришелся основной удар стихии, были почти пусты. До домиков пока не удается добраться, но спасатели предположили, что строения полностью разрушены.

В Индии проливные дожди спровоцировали сход оползня. Очевидцы вытащили из-под обломков пятерых погибших, бригады экстренной помощи спасли 75 человек.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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