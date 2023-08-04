На Алтае шесть человек умерли и пострадали в аварии

Младенец погиб, двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Алтайском крае. На пустой трассе машина слетела с дороги и перевернулась, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария случилась в ночь на 4 августа на 41-м км трассы Бийск-Карабинка-Республика Алтай. В «Рено» ехали трое взрослых и трое детей. 61-летний водитель не справился с управлением и слетел на обочину. От резкого маневра иномарка перевернулась.

По данным Станции скорой помощи Бийска, к месту ДТП отправили две обычные скорые и один реанимобиль. Прибывшие медики констатировали смерть двухмесячной малышки. Годовалую и 10-летнюю девочек, а также трех взрослых, включая водителя, срочно увезли в больницу.

По данным главка МВД, сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. В прокуратуре края сообщили, что по факту аварии уже возбуждено уголовное дело, ход которого ведомство взяло на контроль.

В Республике Алтай микроавтобус с туристами врезался в грузовик. Один человек погиб, еще шесть взрослых и ребенок получили травмы.

Барнаул, Наталья Рязанова

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