На Алтае шесть человек умерли и пострадали в аварии

Младенец погиб, двое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Алтайском крае. На пустой трассе машина слетела с дороги и перевернулась, сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария случилась в ночь на 4 августа на 41-м км трассы Бийск-Карабинка-Республика Алтай. В «Рено» ехали трое взрослых и трое детей. 61-летний водитель не справился с управлением и слетел на обочину. От резкого маневра иномарка перевернулась.
По данным Станции скорой помощи Бийска, к месту ДТП отправили две обычные скорые и один реанимобиль. Прибывшие медики констатировали смерть двухмесячной малышки. Годовалую и 10-летнюю девочек, а также трех взрослых, включая водителя, срочно увезли в больницу.
По данным главка МВД, сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии. В прокуратуре края сообщили, что по факту аварии уже возбуждено уголовное дело, ход которого ведомство взяло на контроль.
В Республике Алтай микроавтобус с туристами врезался в грузовик. Один человек погиб, еще шесть взрослых и ребенок получили травмы.
Барнаул, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube