Микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком на Алтае, есть погибший

При столкновении микроавтобуса с туристами и грузовика в Республике Алтай погиб один человек, еще семеро, включая ребенка, травмированы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о ДТП в Чемальском районе поступило спасателям в 10:06 по местному времени. «Произошло столкновение грузового автомобиля «Асенизатор» HINO с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, в результате чего получили травмы 7 человек (из них один ребенок), один человек скончался по пути в Чемальскую РБ», – отметили в региональном главке МЧС.

Всего в микроавтобусе находилось 20 человек, из них два ребенка. Это сборная группа туристов из разных регионов, которая направлялась к водопаду Че-Чкыш, уточнили ТАСС в ведомстве.

Напомним, 25 июля в Чемальском районе Алтая перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга. В результате ДТП погиб один человек, еще 11 человек получили травмы. Отмечалось, что авария могла произойти из-за неисправности грузовика.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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