В Грузии число погибших при сходе оползня выросло до 11 человек

Число жертв оползня в грузинском поселке Шови увеличилось до 11 человек. Судьба еще 25 остается неизвестной, сообщил портал News-Georgia со ссылкой на МВД Грузии.

К поискам подключили кинологов со специально обученными собаками. И людям, и животным приходится нелегко. Но удалось найти и вытащить тела еще пяти человек.

Число тех, чья судьба неизвестна, сократилось вдвое – до 25 – за один день. Ранее сообщалось, что родственники не могут связаться в 50 людьми. Директор частной школы «Реца» из Рустави Вахтанг Абаишвили. Успокоил родителей своих учеников. Большая группа школьников попала в зону схода оползня, но все ребята живы и здоровы. Некоторые не могут ответить на звонки из-за перебоев со связью или севших телефонных батарей.

Спасенных людей вертолетами перевозят в Они, а оттуда отправляют в Тбилиси.

Напомним, оползень сошел на курортный поселок Шови 3 августа. В первые сутки удалось найти тела трех человек, поиски продолжились. Спасатели предполагали, что под слоем грязи и мусора может находиться 31 человек.

Тбилиси, Наталья Рязанова

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